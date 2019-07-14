Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükkılıç, “Mazeret Gözetmeden Meydanda Olacağız"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 'Kadim Hisarcık Derneği'nin pilav etkinliğinde yaptığı konuşmasında, "Bu selalar milletin uyanışı üzerine söylenecekse mazeret gözetmeden meydanda olacağız" dedi.

Büyükkılıç, “Mazeret Gözetmeden Meydanda Olacağız"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hisarcık Alparslan Türkeş Parkı'nda düzenlenen 'Kadim Hisarcık Derneği'nin pilav etkinliğine katıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlik, şehitler için saygı duruşundu bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.



Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "15 Temmuz hepimiz için önem arz eden, FETÖ ihanetinin, FETÖ kalkışmasının adeta bu ülke insanına reva gördüğü bu haince harekata karşı siyasi kaygı gözetmeden, düşünce farklılığı gözetmeden, cinsiyet gözetmeden el ele kenetleneceğiz ve yarın akşam hep beraber Cumhuriyet Meydanı'nda olacağız. Bu bayrak göklerden inmeyecek, ezanın sesi susmayacak diyorsak, bu selalar milletin uyanışı üzerine söylenecekse mazeret gözetmeden meydanda olacağız. Her işimizi sonra yaparız ama birliğimizi ve beraberliğimizi erteleyemeyiz. El ele gönül gönüle ay yıldızlı Türk Bayrağımızın altında Şehitlikten Cumhuriyet meydanına yürüyeceğiz" dedi.



Yapılan konuşmanın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ve Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, etkinliğe katılan vatandaşlar pilav ikramında bulundu.
 
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKayseri Büyükşehir BelediyesiBüyükşehir BelediyesiMemduh BüyükkılıçBÜYÜKKILIÇ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.