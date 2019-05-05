Büyükkılıç mezuniyet törenine katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1951 yılında kurulan ve Türkiye’nin ilk İmam Hatip Liseleri’nden olan Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin Kadir Has Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği Mezuniyet Töreni’ne katıldı. 390 genç kızın mezuniyet sevincini aileleri ve öğretmenleriyle birlikte paylaşan Başkan Memduh Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada manevi kalkınmanın da önemine işaret etti. Maddi yönden kalkınmanın tek başına yeterli olmayacağını dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Manevi yönden kalkınmayı da unutmamak lazım. Tek kanatlı kuş uçmaz” dedi. Genç mezunlara bazı tavsiyelerde de bulunan Başkan Büyükkılıç, “Sizlerin daha donanımlı, eğitimli, nitelikli, özgüvenli ve topluma ışık saçan yavrularımız olmanızı istiyoruz. Sıradan biri olmamalısınız. Bunu sağlamak için bulunduğunuz sınıfın, okulun veya ortamın en başarılısı olmak amacıyla adeta çırpınmalısınız. Ülkemizi ve insanlığı geleceğe taşıyan insanlar olmanızı ümit ediyoruz. Bunun için birkaç yabancı dili öğrenmelisiniz. İçinde bulunduğumuz çağa hükmetmek ve zamanın Fatih’i olmanız gerekiyor. Geçireceğiniz vaktini bilmelisiniz. Ailenize, çevrenize ve şehrimize sahip çıkmalısınız. Bizler de sizler için çırpınıyor ve daha güzel bir gelecek sunmak için gayret ediyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, daha sonra mezun öğrencilerin diplomalarını verdi.

