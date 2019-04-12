Büyükkılıç öğrencilerle bir araya geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Hal Kompleksi ziyaretinin ardından sürpriz bir şekilde Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Okul Müdürü Murat Altındağ ile birlikte sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Başkan Büyükkılıç, şer güçlerin ülkemiz üzerinde oynadıkları oyunlar nedeniyle her zaman uyanık olunması gerektiğini belirtti. Gençlerden ecdadımızın yaptıklarını hatırlayıp ülkemize ve bayrağımıza sahip çıkmalarını isteyen Başkan Memduh Büyükkılıç, bu anlamda iki anlamlı gezi sözü verdi. Başkan Büyükkılıç, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı ruhunu yaşamak isteyen gençleri Çanakkale’ye ve 19 Mayıs’ın 100’ncü yılında Samsun’a gönderecek.



