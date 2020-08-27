Büyükkılıç, Oran Kalkınma Ajansı Toplantısına Katıldı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başkanlığında ORAN Toplantı Salonu´nda gerçekleştirilen Ağustos ayı toplantısına Sivas Valisi Salih Ayhan, Yozgat Valisi Ziya Polat, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ve ORAN Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.







Toplantıda, İmalat Sanayii’ndeki firmaların tasarım kalitesinin yükseltilmesi, süreç verimliliğinin ve kurumsallaşmalarının sağlanması ve katma değerli üretiminin yaygınlaştırılması yoluyla bölgesel rekabetin artırılması konuları değerlendirilirken, ayrıca kırsal alanda yaşayan bireylerin örgütlenmesi, pazarlama yeteneklerinin artırılması, kendilerine has ürünlerin yönetimin sağlanması, coğrafyalara uygun yeni bitkilerin denenmesi ve altyapı problemlerini giderilmesi ve alternatif turizm kapsamında kış termal sağlık ve spor turizmi imkanlarının geliştirilmesi ve tanıtımı gibi konular ele alındı.

Başkan Büyükkılıç, aldıkları kararların bölgeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

