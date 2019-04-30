Büyükkılıç ORAN toplantısına katıldı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Nisan ayı toplantısı Sivas Valiliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra ORAN Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Sivas Valisi Salih Ayhan, Yozgat Valisi Kadir Çakır ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın Kayseri ve bölgemizin kalkınmasında önemli projelere imza atmaya devam edeceğini belirtti.







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