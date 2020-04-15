Büyükkılıç: “Paniğe kapılmayalım” Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün basın toplantısında Koronavirüs yoğunluğu bulunan iller arasında Kayseri’nin de adını anmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bakanlık yetkilileriyle görüşme yaptığını ve paniğe kapılmamak gerektiğini söyledi.

Büyükkılıç’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdim. Sayın Bakanımız, tedbiri elden bırakmama anlamında Kayseri ve diğer 3 ili örnek vermiştir.

Şehrimizde herhangi ciddi bir artış asla söz konusu değildir. Sayın Bakanımız sadece #filyasyon açısından örnekleme yapmıştır. Bakanlığımız da sağlık birimlerimizin gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılamıştır. Biz birlikte güçlüyüz ve tedbiri asla elden bırakmadan evde kalmaya devam ederek, paniğe kapılmadan kendimizi ve sevdiklerimizi korumalıyız. #EvdeKalKayseri” ifadeleri yer aldı. Büyükkılıç’ın bu açıklamasıyla birlikte vatandaşlarda oluşabilecek panik ve tedirginliğin azalmasına yol açtı.



Haber: Ekrem Nazlı