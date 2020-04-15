Büyükkılıç: “Paniğe kapılmayalım”

Büyükkılıç’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdim. Sayın Bakanımız, tedbiri elden bırakmama anlamında Kayseri ve diğer 3 ili örnek vermiştir.
Şehrimizde herhangi ciddi bir artış asla söz konusu değildir. Sayın Bakanımız sadece #filyasyon açısından örnekleme yapmıştır. Bakanlığımız da sağlık birimlerimizin gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılamıştır. Biz birlikte güçlüyüz ve tedbiri asla elden bırakmadan evde kalmaya devam ederek, paniğe kapılmadan kendimizi ve sevdiklerimizi korumalıyız. #EvdeKalKayseri” ifadeleri yer aldı. Büyükkılıç’ın bu açıklamasıyla birlikte vatandaşlarda oluşabilecek panik ve tedirginliğin azalmasına yol açtı.
Şehrimizde herhangi ciddi bir artış asla söz konusu değildir. Sayın Bakanımız sadece #filyasyon açısından örnekleme yapmıştır. Bakanlığımız da sağlık birimlerimizin gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılamıştır. Biz birlikte güçlüyüz ve tedbiri asla elden bırakmadan evde kalmaya devam ederek, paniğe kapılmadan kendimizi ve sevdiklerimizi korumalıyız. #EvdeKalKayseri” ifadeleri yer aldı. Büyükkılıç’ın bu açıklamasıyla birlikte vatandaşlarda oluşabilecek panik ve tedirginliğin azalmasına yol açtı.
Haber: Ekrem Nazlı