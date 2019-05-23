Büyükkılıç şampiyonu ödüllendirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde bulunan Hayriye Türksoy, 16-19 Mayıs tarihleri arasında Macaristan’ın Başkenti Budapeşte’de düzenlenen Kickboks Dünya Kupası müsabakalarında 48 kg’da mücadele etmiş ve rakiplerini geride bırakarak Dünya Kupası Şampiyonu olmuştu. Şampiyon sporcu Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Hayriye Türksoy’u başarısından dolayı tebrik eden Başkan Büyükkılıç, genç sporcunun eğitimini aksatmadan spora devam etmesini istedi.



Hayriye Türksoy’a başarılarının devam etmesi temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, genç sporcuyu altınla ödüllendirdi.

