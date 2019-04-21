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Büyükkılıç'tan Çamlıca Camii'nde İnceleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bazı programlara katılmak üzere gittiği İstanbul’da, ülkemizin en önemli eserlerinden birisi haline gelen Çamlıca Camii’nde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, incelemeleri sırasında Kayserililerle de karşılaşarak selamlaştı ve bir süre sohbet etti.

Büyükkılıç'tan Çamlıca Camii'nde İnceleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hava İkmal Projesi içerisinde yer alan cami için Çamlıca Camii’nde incelemeler yaptı. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner ve ekibi ile birlikte cami ve çevresini gezen Başkan Büyükkılıç’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da eşlik etti.



Çamlıca Camii’nin gerek muhteşem manzarası gerekse modern ve geleneksel mimarinin mükemmel birleşimiyle örnek bir cami olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camii’nin yapımında büyük emekleri bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ortaya çıkan bu güzel eser için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten simge bir yapı olmuş” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çamlıca Camii’ni incelemeleri sırasında Kayserili hemşehrileriyle de karşılaştı ve bir süre sohbet etti.
 

İHA

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