Büyükkılıç'tan çocuklara 3 armağan

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Talas Paraşüt İndirme Alanı’nda yapacakları 23 Nisan Şenliği’nin yanı sıra çocuklar için iki karar daha aldıklarını belirtti. 23 Nisan günü Erciyes’teki teleski, telesiyej ve gondol gibi mekanik tesislerin çocuklar için ücretsiz olacağını açıklayan Başkan Büyükkılıç, çocukları aileleriyle birlikte kayak sezonu devam eden Erciyes’in tadını çıkarmaya davet etti.

Başkan Büyükkılıç, ayrıca çocuklar için Anadolu Harikalar Diyarı’ndaki Hayvanat Bahçesi’nin 1 hafta süreyle ücretsiz hizmet vereceğini kaydetti.

