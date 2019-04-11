Büyükkılıç'tan erken mesai

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sabah saat 06.00’da mesaiye başlayarak öncelikle Fuar alanında incelemelerde bulundu. Fuar alanındaki park alanını bürokratlarıyla birlikte inceleyen Başkan Büyükkılıç, eksikliklerle ilgili tespitlerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, erken saatlerde yürüyüş yapan Tuncelili bir vatandaşla da sohbet etti. Başkan Büyükkılıç’ı çok takdir ettiklerini ifade eden vatandaş, özellikle oğlunun Başkan’ı çok sevdiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Fuar alanının ardından İnönü Parkı’na geçti. Park alanında incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, zaman zaman yürüyüş yapanlarla da sohbet etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, İnönü Parkı’ndaki incelemeleri sırasında İnci Taksi Durağı ile Gül Taksi Durağı’nı da ziyaret ederek taksicilerle bir araya geldi ve Kayseri ile ilgili görüşlerini aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başladığı ilk günden itibaren bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, yaklaşık 2 saat boyunca Fuar ve İnönü Parklarında incelemelerde bulundu.



