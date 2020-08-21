Büyükkılıç'tan Hunat Mahallesi'nde 'MMT' hatırlatması

“Bu Cuma gününde Hunat Hatun’un yaptırmış olduğu külliyenin önünde, gerek çay ocaklarımızdaki vatandaşlarımızın, gerek esnaflarımızın, gerekse iş adamlarımızın yoğun olduğu bu bölgede vatandaşlarımıza selam verdik. Gördük ki Kayserimizin insanları aşağı yukarı tamamına yakını kurallara uyuyorlar. Çünkü biliyorlar ki bu kurallar kendilerinin menfaati için, hem kendilerini korumak, hem karşıdaki vatandaşlarımıza zarar vermemek amacıyla. Sonuçta kazanan hepimiz olacak, çevremiz, şehrimiz, ülkemiz olacak. Dolayısıyla ben hemşehrilerimize minnet duyuyor teşekkür ediyorum. İnşallah gerek ülke, gerek dünyada, gerekse şehrimizde bir miktar hareketlenen korona virüsüne karşı yegâne savaşın maske, mesafe, temizlik olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımızın hatırlattığı gibi bizler de hatırlatıyor, bu konuda gerekli hassasiyeti gösterilmesi gerektiğini tekrarlıyorum”