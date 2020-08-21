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Büyükkılıç'tan Hunat Mahallesi'nde 'MMT' hatırlatması

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, pandemi dolayısıyla gerçekleştirdiği denetimlere devam etti. Hunat Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla görüşen Başkan Büyükkılıç, koronavirüs pandemi sürecinde en güçlü silahın maske, mesafe ve temizlik (MMT) olduğunu hatırlatarak, bu konuda Kayserili vatandaşların daha çok hassasiyet göstermesinin önemine işaret etti.

Başkan Büyükkılıç, denetimlerde Kayseri’deki vatandaşların tamamına yakınının kurallara uyduğunu gözlemlediğini ve bunun sevindirici olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
“Bu Cuma gününde Hunat Hatun’un yaptırmış olduğu külliyenin önünde, gerek çay ocaklarımızdaki vatandaşlarımızın, gerek esnaflarımızın, gerekse iş adamlarımızın yoğun olduğu bu bölgede vatandaşlarımıza selam verdik. Gördük ki Kayserimizin insanları aşağı yukarı tamamına yakını kurallara uyuyorlar. Çünkü biliyorlar ki bu kurallar kendilerinin menfaati için, hem kendilerini korumak, hem karşıdaki vatandaşlarımıza zarar vermemek amacıyla. Sonuçta kazanan hepimiz olacak, çevremiz, şehrimiz, ülkemiz olacak. Dolayısıyla ben hemşehrilerimize minnet duyuyor teşekkür ediyorum. İnşallah gerek ülke, gerek dünyada, gerekse şehrimizde bir miktar hareketlenen korona virüsüne karşı yegâne savaşın maske, mesafe, temizlik olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımızın hatırlattığı gibi bizler de hatırlatıyor, bu konuda gerekli hassasiyeti gösterilmesi gerektiğini tekrarlıyorum”
 

Kurumsal

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