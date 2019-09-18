Büyükkılıç'tan koordinasyon toplantısı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hali hazırda devam eden ve önümüzdeki günlerde başlayacak olan yeni projelerle ilgili gelinen aşamaları değerlendirmek ve birimler arası koordinasyonu sağlamak amacıyla Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve bağlı şirketlerin genel müdürleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 17:14