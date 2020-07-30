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Büyükkılıç'tan 'Millet Bahçesi' müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin en büyük, dünyanın sayılı şehir parklarından birisi olacak Hava İkmal Millet Bahçesi’nde önemli bir aşamanın daha geçildiğini belirterek, TOKİ tarafından yapılan ihalenin onaylandığını açıkladı.

Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından projesi hazırlanan Hava İkmal Millet Bahçesi ihalesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapıldığını hatırlattı.

İhaleye 26 firma ile rekor katılım yaşandığını kaydeden Büyükkılıç, Kurban Bayramı’na müjdelerle girdiklerini ifade ederek, “Ankara temaslarımız sonucunda kamu yatırımlarımız Kayseri’ye gelmeye başladı. Hava İkmal Millet Bahçemizin TOKİ tarafından yapılan ihalesi onaylandığı müjdesini buradan paylaşmak istiyorum” dedi.

1 milyon 260 bin metrekare alan büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük projesi olan Hava İkmal Millet Bahçesi’nin ihalesinin onaylanmasının önemli bir aşama olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:
“Bayram arefesinde değişik müjdelerle Kayserili hemşehrilerimizle buluşmayı çok arzu ediyoruz. O açıdan geçen sene Ankara’ya sürekli gidip geldik. Sürekli bakanlıklarımızla görüşmelerimizi yapmıştık. Şükürler olsun bu senede meyvelerini almaya başladık. Kayseri kamuoyunda konuşulan ‘Kayseri’ye kamu yatırımlar arzu edilen seviyede değil’ diye nitelendirilen süreçte kamu yatırımları ‘Kayserimize gelmeye başladı’ yaklaşımının gündeme geleceği kanaatindeyim. Şu anda Hava Millet Bahçesi ile ilgili ihalenin onaylandığını buradan paylaşarak, bu müjdeyi vermek istiyorum. Ayrıca Kayserimize yapılan yatırımlarında göz ardı edilmeyecek boyutta olduğunu da bir kez daha hatırlatıyorum”
Başkan Büyükkılıç, açıklamasının devamında Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde yeni bir Tıp Fakültesi kurulucağını da ifade ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimize armağan ettiği Şehir Hastanesi için bir kez daha teşekkür ediyorum. Buradan seneye inşallah bu hastanemizde Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi geçeceğini müjdelemek isterim” diye konuştu.
 

Kurumsal

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