Büyükkılıç'tan 'Sağlık Turizmi' vurgusu

Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular. Durmuş, ziyarette Başkan Büyükkılıç’ı Sağlık Sen’in genel kuruluna da davet etti. Bu davete iştirak ederek sağlık çalışanları ile bir araya gelen Başkan Memduh Büyükkılıç, önemli açıklamalar yaptı. Gecede yaptığı konuşmada genel kurulun teması olarak belirlenen “Öze Dönüş Hareketinin Kayseri’deki kalesi” cümlesine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’yi kale yapan sizlersiniz. Birbirimize sahip çıkacağız. Birbirimizi nezaket kuralları içinde uyaracağız. Önemli olan yaptığınız hizmet karşılığında ‘Allah sizden razı olsun cümlesini almaktır.’ Biz Kayseri’yi imar etmeye çalışırken gönülleri ihya etmeye çalışıyoruz. Sizler de gönülleri ihya edecek bir mesleğin mensuplarısınız” dedi. Konuşmasında sağlık turizminin önemine de işarete eden Başkan Büyükkılıç, “Kayseri sağlık alanında önemli bir konuma sahip. Buradan cesaret alarak sağlık turizmini ön plana çıkaracak gayretler içinde olacağız. Bu anlayışla ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmaları sürdürüyoruz. Yakın zamanda da Kayseri’de sağlık turizmi alanında bir çalıştay yapacağız. Sağlık turizmi için kendinizi daha donanımlı hale getirin ve yabancı dili önemseyin. Şu an bile her yıl Bahreyn’den binlerce insan Kayseri’ye gelerek tedavi oluyor” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sağlık sektörünün sorunlarını gidermek için de elbirliği ile çalışacaklarını kaydetti.

