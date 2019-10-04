Büyükkılıç'tan taksici esnafına sürpriz ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sık sık gerçekleştirdiği ziyaretlerine bir yenisini daha ekleyerek Sahabiye Mahallesi’ndeki Fatih Taksi Durağı’na ziyarette bulundu. Esnaflarla taksi durağının hemen yanında bir süre oturan Başkan Büyükkılıç, yoldan geçen vatandaşlarla da selamlaştı.







Taksici esnafı ile çay içen Başkan Büyükkılıç, Kayseri ile ilgili görüşlerini aldı ve hayırlı işler temennisinde bulundu. Başkan Memduh Büyükkılıç, esnaflarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra taksi durağından ayrıldı.

