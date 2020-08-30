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Büyükkılıç Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü binasını inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapımı tamamlanma aşamasına gelen yeni Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü binasında incelemelerde bulunarak, şehre hizmet verecek binanın çevre düzenlemesinin bir an önce Büyükşehir ekiplerince gerçekleştirilmesi talimatını verdi.

Şehre ve vatandaşlara hizmet noktasında ne varsa sorumluluk üstlenen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü yeni binasına da kayıtsız kalmadı. Bu kapsamda inşa çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, şehrin en güzel bölgesinde modern güzel bir yapı olan Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü yeni binasında Büyükşehir olarak üzerlerine düşen ne ise yaptıklarını belirterek, şunları söyledi;
“Çok değerli bakanımız Mehmet Özhaseki zamanında temelini attığımız, projelendirilip şehrimize kazandırılan önemli bir eserin önünde bulunuyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bunu hızla sürdürdü ve bugüne getirdi. Aldığımız bilgiler doğrultusunda muhtemelen Eylül ayı sonunda geçici kabul olacak.



Dolayısıyla çevre düzenlemesi de yapılınca Talas, Melikgazi, Kocasinan, Hacılar tapu ve kadastro birimlerinin tamamı burada tek merkezde toplanmış olacak. Günün koşullarına uygun, modern, açık ofis sistemi ile şeffaf bir hizmet anlayışıyla içerisinde şehrimize bu hizmetler verilecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum ama burada asıl teşekkür yüklenici firma sahibi sayın İbrahim Bey’e. Bu dostumuz yasal olarak bırakma yetkisi olduğu halde inşaatı bırakmadı, tamamladı, bugüne getirdi ve teslim ediyor. Kendisine biz ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu şehrimize çivi çakan herkese biz teşekkür etmesini bilmeliyiz. Bu anlayış içerisinde çok şükür bunun da bereketini yaşıyoruz. Şehrimizin en mutena bölgesinde modern güzel bir yapı. Güzel bir çevre ortaya çıkacak. Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen ne ise biz de her zaman olduğu gibi buraya da gerekli katkıyı sağlayıp böyle pırıl pırıl bir eseri kazandırmış olacağız.”
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu ise Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü binasının bitmek üzere olduğunu ifade ederek, Başkan Büyükkılıç’a verdiği destekler için teşekkür etti.


 

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