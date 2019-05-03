Büyükkılıç, "Tarım ve hayvancılığın merkezi olacağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın gerçekleştirdiği toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları, Tarımsal Hizmetler ve Kırsal Hizmetler ile ilgili daire başkanları katıldı.







ONLARCA PROJE HAYATA GEÇİYOR

Gece yarısına kadar süren toplantı sonrası bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile dayanışma içinde bir dizi çalışma yapma kararı aldıklarını söyledi. Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi veren Başkan Büyükkılıç, Beydeğirmeni Besi Bölgesi’ndeki çalışmalara hız vereceklerini söyledi. Pek çok alanda teşviklerin de söz konusu olacağını dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Seracılık konusunu gündemimize alacağız. İncesu Subaşı’nda çıkan sıcak su nedeniyle bu bölgeyi seracılık konusunda teşvik edeceğiz. Farklı ilçelerimizde Tarıma Dayalı İhtisas OSB’lerin kurulması için çalışmalar yapacağız. Lisanslı depoculuğu tavsiye ve teşvik edeceğiz. Toplu ahır için gebe düve alımı konusunda gerekli çalışmaları hızlandıracağız. Et ve Süt Kurumu’nun Kayseri’de kesimhane yapması için çalışmamız devam edecek. Tarım Bakanımıza Cumhurbaşkanımızın huzurunda konuyu aktardık. Tarım ürünleri borsası kurulması için Borsamızla birlikte çalışmalar sürdüreceğiz. Türkiye’deki çilek fidesinin yüzde 56’sı Kayserimizde yetişiyor. Bu konuda teşvik ve desteğimiz sürecek. Kabak çekirdeği konusunda yüzde 40’lık üretim söz konusu. Paketleme konusunda Şeker Fabrikamızla da görüşerek çalışmaları yapacağız. Çerez ay çekirdeğinde Türkiye’de ikinci sıradayız. İthal ürünler ve ay çekirdeğinin içinin yeterli irilikte olmaması sorunlarımız var. Bu sorunu aşmak için ay çiçeği ekimi yapılan bölgelerde arıcılığın teşvikini sağlayacağız. Yem bitkileri konusunda da teşviklerimiz olacak. Hayvan Pazarı konusunda Ekrek bölgesindeki çalışmaları hızlandıracağız. Hayvanların sulanması için 1000 adet hayvan sulama kanalları (svat) alarak dağıtacağız. Ayrıca Çiftçi Akademisi kuracağız ve Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte çalışacağız. Tarım Engel Tanımaz projemize devam edeceğiz ve engelli kardeşlerimizin üretimini artıracağız. Kayseri’mizde yüzde 40’a yakın mera arazisi var ve bu araziler küçükbaş hayvanlar için uygun. Küçükbaş hayvan üretimin artması için çalışmalar yapacağız. Ahırların ilaçlanması konusunda da ilaçlama desteği vereceğiz” dedi.







TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ GELİYOR

Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik önem verdikleri bir başka projenin de Erciyes Tarımsal Araştırma Enstitüsü olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Enstitünün hayata geçmesi için düğmeye basıyoruz. Çilek, kabak çekirdeği, pancar, gömeç fasulyesi, Taşhan nohudu ve hayvancılık gibi konularda çalışacak olan enstitü için Ziraat Fakültelerimizle de işbirliği yapacağız. Bu arada devletimizin Konya Ovası’na önemli teşvikleri var. Kayseri’nin de bu projeye dahil edilmesi için gayret edeceğiz. Ayrıca, sertifikalı tohumlarla ilgili destekleme çalışması yapacağız. Pınarbaşı’nda kimyon üretimi, bunların yanında tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili teşviklerimiz olacak. Süt ürünlerine destek vereceğiz ve bir marka olacak olan Çerkez peyniri üretimini Pınarbaşı’nda hayata geçirmek için çalışacağız. Pınarbaşı ve Tomarza da kaz ve hindi konusunda Tarım İl Müdürlüğümüzle çalışmalar yapacağız. Balıkçılık konusunda da işbirliği içinde çalışmalarımız olacak” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin tarım ve hayvancılığın merkezi olarak anılması için Büyükşehir Belediyesi, Tarım İl Müdürlüğü, Ziraat Fakülteleri, odalar ve birlikler ile birlikte işbirliği içinde gayret göstereceklerini sözlerine ekledi.

