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Büyükkılıç tarım zirvesine katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu başkanlığında sektörün tüm ilgililerinin katılımıyla gerçekleştirilen Kayseri Tarım ve Orman Toplantısı’na iştirak etti. Başkan Büyükkılıç, Bakanlığın yapmış olduğu çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi ve Kayseri’nin tarım ve hayvancılığının gelişmesine yönelik projelere destek istedi.

Büyükkılıç tarım zirvesine katıldı
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu başkanlığında video konferansla düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve Hülya Nergis, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı birimlerin genel müdürleri, ilçe belediye başkanları, sektörle ilgili oda ve birlik başkanları katıldı. 50’yi aşkın katılımcıyla yapılan toplantıda Kayseri, tarım, orman ve hayvancılık açısından tüm yönleriyle değerlendirildi.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, toplantıda tüm katılımcılara Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin selamlarını iletti. Dünyadaki koronavirüs sürecinde iki sistemin çöktüğünü ifade eden Aksu, “Birisi sağlık diğeri gıda sektörü. Türkiye’nin sağlık sisteminde örnek gösterilen bir noktada olduğu görüldü. Aynısını gıda sektörü için de sağlamak üzere çalışıyoruz. Bu süreçte çiftçilerimizi yalnız, market raflarını boş bırakmadık. Bugün gıda fazlası veren bir ülke durumundayız” dedi. Kayseri’nin Türkiye’nin çok önemli gıda merkezlerinden olduğunu dile getiren Aksu, “Kayseri’de bu yıl geçen yıldan daha fazla üretim yapılacağını elimizdeki rakamlar gösteriyor. Bu anlamda çiftçilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu. Konuşmasında Kayseri’nin tarımsal veriler anlamında geldiği noktaya ilişkin bilgiler veren Mustafa Aksu, önümüzdeki süreçte tarım ve hayvancılığın gelişmesine yönelik yatırımları da anlattı.
Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da Kayseri ekili alanda Türkiye’nin ilk 10 ili içinde yer aldığını, hayvancılıkta da önemli bir merkez olduğunu ifade etti. Yıldız, bu anlamda merkezi hükümetten çok daha fazla destek alınması için çalışacaklarını kaydetti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da toplantıda Kayseri’nin tarım, orman ve hayvancılıkla ilgili beklentilerine ilişkin detaylı bir açıklama yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayseri’deki sektörün beklenti ve talepleriyle ilgili özel bir çalışma yaptığının görüldüğünü vurgulayan Başkan Büyükkılıç, bu çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Koranavirüs sürecinde tarım ve hayvancılığın ne denli stratejik bir sektör olduğun görüldüğünü ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Bu anlamda Beydeğirmeni projemizin stratejik anlamda özel bir destek ve teşvikle desteklenmesi gerekir. Bakanlığımızca kombinanın yapılması ile alt ve üst yapıya destek verilmesinin gündeme alınması gerekir” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, tüm ilçeleri ilgilendiren projeler, sulama tesisleri, tarımsal değerlerin desteklenmesi gibi konularla ilgili talepleri de toplantıda tek tek dile getirdi. 
 

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