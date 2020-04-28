Büyükkılıç tarım zirvesine katıldı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu başkanlığında sektörün tüm ilgililerinin katılımıyla gerçekleştirilen Kayseri Tarım ve Orman Toplantısı’na iştirak etti. Başkan Büyükkılıç, Bakanlığın yapmış olduğu çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi ve Kayseri’nin tarım ve hayvancılığının gelişmesine yönelik projelere destek istedi.

28 Nisan 2020 Salı 17:50