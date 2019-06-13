Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükkılıç, TBB Encümeni'nde

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısı’na katıldı. Başkan Büyükkılıç, toplantıda yapılan seçimler sonucu Türkiye Belediyeler Birliği’nin 15 kişilik encümenine girdi.

Büyükkılıç, TBB Encümeni'nde

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın da iştirak ettiği Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı Ankara’da bir otelde yapıldı. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.



600’e yakın belediye başkanı ve meclis üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen meclis toplantısında 2018 yılı faaliyet raporunun görüşülmesinin yanı sıra encümen seçimi de yapıldı. Seçimler sonucu Türkiye Belediyeler Birliği’nin 15 belediye başkanından oluşan yeni encümeni de belirlendi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da yeni oluşan encümende yer aldı. 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
Meclis ToplantısıTürkiye Belediyeler BirliğiBÜYÜKKILIÇMemduh BüyükkılıçBüyükşehir BelediyesiKayseri Büyükşehir BelediyesiHaberlerHaberKayseri HaberKayseri GündemKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.