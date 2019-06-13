Büyükkılıç, TBB Encümeni'nde

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın da iştirak ettiği Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı Ankara’da bir otelde yapıldı. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.







600’e yakın belediye başkanı ve meclis üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen meclis toplantısında 2018 yılı faaliyet raporunun görüşülmesinin yanı sıra encümen seçimi de yapıldı. Seçimler sonucu Türkiye Belediyeler Birliği’nin 15 belediye başkanından oluşan yeni encümeni de belirlendi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da yeni oluşan encümende yer aldı.