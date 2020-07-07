Büyükkılıç TBB Toplantısı'na katıldı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen “Küresel Covid-19 sonrası Yeni Normal ve Belediyeler” konulu toplantısına katılarak, İç Anadolu Bölgesi belediye başkanlarına hem tecrübelerini aktardı hem de çalışmalardan bahsetti.

07 Temmuz 2020 Salı 16:07