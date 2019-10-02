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Büyükkılıç, “Tüm ilçelerimizle dayanışma içindeyiz”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçelerle yaptığı yatırım toplantılarına devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın da katılımıyla Kocasinan ilçesinde yapılacaklarla ilgili bir toplantı gerçekleştirdi.

Büyükkılıç, “Tüm ilçelerimizle dayanışma içindeyiz”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kocasinan belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın katılımıyla Kocasinan ilçesinde yapılan ve yapılacak olanlarla ilgili yatırım toplantısına her iki belediyenin bürokratları da iştirak etti. Toplantıda Kocasinan ilçesiyle ilgili tüm projeler tek tek ele alındı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin alan olarak en büyük ilçesi olan Kocasinan’da Belediyenin yapmış olduğu hizmetleri yakından takip ettiğini söyledi. Tüm ilçelerde dayanışma içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi daha güzel hizmetlerle buluşturmak için çalıştıklarını söyledi. Başkan Büyükkılıç, Kocasinan’da Büyükşehir ile işbirliği halinde yapılacak olan çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunduklarını kaydetti.
 

İHA

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