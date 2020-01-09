BÜYÜKKILIÇ TURİZMDE KARARLI

Erciyes Kardanadam Tesislerinde düzenlenen programa Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palanacıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve yakın zamanda AK Parti’ye geçen İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek de katıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Ankara’da önceden planlanmış bir dizi programı olduğu için katılamazken, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve kurum müdürleri de programda yerlerini aldı.



Program, Büyükşehir Belediyesi’nin bir yılda gerçekleştirdiği yatırımlar ve projelerin yer aldığı tanıtıcı videonun izletilmesiyle başladı. Tanıtımın bitmesinin ardından sunumunu yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kürsüye geldi.



Başkan Büyükkılıç konuşmalarına, “Yapılan bu çalışmaların hayırlı olmasını, yapılacak olan çalışmaların şehrimize bereketli olmasını diliyorum. Öncelikle şehitlerimize gani gani rahmet diliyorum. Zor bir coğrafyadayız, hesabı olanlara Allah’ın da hesabı vardır. Allah bu yüce Türk milletini yalnız bırakmayacaktır” ifadeleriyle başladı.







Konuşmasında “Durmak yok, koşmaya devam” diyen Büyükkılıç, her birimin gece gündüz demeden 25 yıllık deneyimi ile yerel yönetim anlayışı sergilendiğini ifade etti. Büyükkılıç, “Uyum içerisinde şehrimize sahip çıkmak bilinciyle hareket ediyoruz. Vardığımız her kapı açılıyor ve kimse olmaz demiyor. Yeter ki biz ne istediğimizi bilelim” diye konuştu.



Şehre katkı sağlayan bütün belediye başkanlarına, milletvekillerine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Büyükkılıç, “Şehrimizi geleceğe taşımak ve gençlerimize, yavrularımıza daha güzel bir şehir bırakmak hepimizin görevi. Bulunduğumuz yerler hava atma yeri değil, hizmet yeridir. Kayseri halkı bize güveniyor, bizler de onlara layık olacağız. El ele gönül gönüle Kayserimizin tamamına hizmet etmek için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

2020 yılı yatırım ve turizm yılı olacağını, yol, altyapı, üstyapı, kırsal, sosyal belediyecilik alanlarında yatırımların süreceğini ve bu tür yatırımların aslında belediyenin asli görevi olduğunu, kendilerinin daha fazlasını yapmaları gerektiğini belirten Büyükkılıç, “Stratejik hedeflerimiz var, bir elin nesi var, iki elin sesi var. İl turizm konseyinin kurulmasına öncülük edeceğiz. Turizmin 12 aya yayılmasını, turizm gelirlerinin artırılması ve vatandaşlarımıza kalkınma olarak geri dönmesini sağlayacağız. Bacasız sanayi olarak turizm bilincini ve turizmin alt yapısını geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.



Büyükkılıç, 2020 yılı yatırımları hakkındaki sunumumun turizm ağırlıklı olması, turizm konusunda kararlılığının bir göstergesi olarak yorumlandı. Farklı başlıklarla yapılacak yatırımlardan bahseden Büyükkılıç, kamuoyuyla basın aracılığıyla hayata geçirilecek yatırımlarını sıraladı.



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“Hızlı trende ısrarcıyız”

Havalimanının genişlemesi için ihalenin hazır olduğunu ve net bilgi aldıklarını ifade eden Büyükkılıç, hızlı tren konusunu da hep beraber olumlu cümleler konuşulacağını, projenin hazır olduğunu, hızlı tren projesini hep beraber sahipleneceklerini ve ısrarcı olduklarını söyledi.









Büyükkılıç’ın 2020 planları, turizm ve diğer başlıklarda bahsettiği yatırımlardan öne çıkanlar şöyle; Kayseri’nin marka haline getirilmesi ve şehir imajı oluşturulması. Turizm bilincinin vatandaşlara yaygınlaştırılması. Kapadokya bölgesiyle bütünleşme. Özel ve kamu sektörlerinin yatırımlarının artırılması, koordine içinde çalışılması noktasında gayretin artırılması. Altyapı ve eğitim çalışmaları. Havalimanın genişletilmesi projesi. Antalya-Nevşehir-Kayseri tren yolu projesi. Niğde otoyol bağlantısı. Otel yatırımcıları için arsa üretimi. Ev pansiyonculuğunun geliştirilmesi. Turizm için nitelikli eleman yetiştirilmesi ve turizm rehberlerinin yetiştirilmesi. Erciyes’in sadece kayak merkezi olmaktan çıkarılarak, çeşitli aktivitelerin de yapılabileceği alanların oluşturulması. Yüksek irtifa kamp merkezi kurulması. Erciyes kış festivali. Uluslararası yarışmalar düzenlenmesi. Kültepe’deki tanıtım faaliyetlerinin ve çalışmalarının artırılmasının yanı sıra, Kültepe müzesinin kurulması, ziyaretçi merkezinin hayata geçirilmesi, UNESCO kalıcı miras listesine müracaat yapılması. Millet Bahçesi projelerinin sürdürülmesi ve yeşil alanların dışında da sosyal bir ortam sağlanması. Şehrin kültürel ögelerini öne çıkaracak tematik festivallerin düzenlenmesi. Sağlık turizminde çalışmaların sürdürülmesi. Kayseri’nin şehir imajının değiştirilmesi ve iyileştirilmesi için tanıtım, reklam, halkla ilişkiler gibi bir takım faaliyetlerin hayata geçirilerek, şehrin markalaşması için çalışmaların sürdürülmesi. Kayseriapp uygulamasının hayata geçirilmesi. Kenti anlatan harita ve rehberlerin yenilenerek kurumlara dağıtılması. Kayseri’yi yansıtan değerleri öne çıkaracak faaliyetler yürütülmesi.

Büyükkılıç konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

