Büyükkılıç: "Ulaşımda alınan kararlar ülke ekonomisine katkı sağladı"

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşımla ilgili alınan ve 1 Mayıs’tan itibaren uygulamaya konan kararlar çerçevesinde daha önce raylı sistemden otobüse ya da otobüsten raylı sisteme aktarılma sırasında alınan ücretin kaldırıldığını hatırlattı. Buna ilave olarak otobüsten otobüse de aktarma yapılabilme imkanı getirdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, böylece şehrin bir ucundan diğer ucuna tek biletle ulaşma imkanının sağlandığını kaydetti. 1 Mayıs’tan itibaren uygulamaya giren bir başka yeniliğin de aktarma noktaları olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Artık, mahallelerden Erciyes Üniversitesi içerisine direk otobüs seferi yapılmıyor.

Mahallelerden gelip Fakülte’ye gitmek isteyenler Seyyid Burhaneddin, Ahi Evran, Tacettin Veli, Surdibi, Hunat, Kaleönü ve İnönü Bulvarı’ndaki aktarma noktalarından Fakülte otobüslerine aktarma ücreti ödemeden binebiliyorlar. Bu karar bazı vatandaşlarımızın şikayetlerine sebebiyet verdi; ancak aldığımız bu kararla pek çok açıdan büyük bir tasarruf sağladık. Mahallerden Fakülte’ye az sayıdaki yolcu ile her gün yapılan 1600 otobüs seferi, aktarma ile 400 sefere indirildi. Bu da 1200 seferin yapılmaması, 1200 otobüsün Kartal Kavşağı ve Talas Yolu’nu kullanmaması demektir. Böylece Otobüsler Kartal Bulvarı’nı 1 haftada 8 bin 400 sefer daha az meşgul etmiş oldular. Kartal Kavşağı’nın akışkanlığı yüzde 15 oranında arttı. Bu da vatandaşımıza daha az kavşakta bekleme, daha az trafik ve daha hızlı ulaşım olarak yansıdı. Fakülte’ye günde 1200 seferin daha az yapılması, 1 haftada 27 bin 750 kilometre daha az yol kat edilmesini sağladı. Hal böyle olunca 11 bin 100 litre yakıt tasarrufu elde etmiş olduk. Bu da yılda 577 bin 200 litre yakıt demektir. Dolayısıyla yapılan düzenleme şehrimiz ve ülkemizin ekonomisine önemli bir katkı sağlamıştır. Ayrıca bu düzenleme ile karbon salınımı bir haftada 27 ton azaltılarak çevreye de katkı sağlanmıştır” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1 Mayıs’tan itibaren uygulamaya giren düzenlemelerle Şehir Hastanesi seferlerinin arttığını ve aktarma ile birlikte şehrin bir ucundan diğer ucuna tek biletle ulaşımın mümkün hale getirildiğini de sözlerine ekledi.

