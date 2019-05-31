Büyükkılıç, "Ülkemizin kıymetini bilelim"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, teravih namazını Hürriyet Mahallesi’ndeki Meydan Camii’nde kıldı. Namaz sonrası cemaatle bir araya gelerek sohbet eden Başkan Büyükkılıç, Kadir Gecesi’ni tebrik ederek, “Ramazan ayının son günlerinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim Kadir Gecesi’nin kadrini ve kıymetini bilenlerden eylesin ve huzur içerisinde birliğimizi ve beraberliğimizi perçinleştirecek şekilde bayramlara eriştirsin” dedi.







“ÜLKEMİZ ÜZERİNE OYUNLAR OYNANIYOR”

Konuşmasında birbirimizin, şehrimizin ve ülkemizin değerini bilmemiz gerektiğini vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, ülkemizin üzerine oynanan oyunların bitmediğini, bu oyunların birlik ve beraberlik içinde bertaraf edilebileceğini söyledi. Terörle mücadele şehitleri için rahmet dileklerinde bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Pençe Harekatı sırasında şehit düşen askerlerimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.





