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Büyükkılıç, Vefa Buluşması’na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanlığı tarafından Tomarza’da yapılan Vefa Buluşması'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada makamların değil davanın önemli olduğunu vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, toplantı sonrası da Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezi’ndeki kursları ziyaret etti.

Büyükkılıç, Vefa Buluşması’na katıldı

AK Parti İl Başkanlığı tarafından Tomarza’da gerçekleştirilen ve partinin farklı kademelerinde bugüne kadar görev yapmış isimleri buluşturan Vefa Buluşması'na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ve ilçe yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada makamların imtihan yerleri olduğunu vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, "Bulunduğumuz yerin imtihan yeri olduğunu biliyoruz. Bulunduğumuz makamlar birilerine tepeden bakma yeri değil, hizmet makamı. Sevgili Peygamberimiz ‘İnsanların hayırlısı hizmetkar olanıdır’ buyuruyor. Bu anlayışla bizim bir davamız, bizim bir kaygımız var. Bulunduğumuz yerin hakkını verme mantığı içinde insanlara hizmet edersek Allah da razı olur, kulu da razı olur. Kamu hakkını, yetim hakkını gözeterek, kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, ayrıştırmadan bağrınıza basıyorsanız ve onlara hizmet etmeyi sevda biliyorsanız sizden bahtiyar kimse yok. Bizi diğerlerinden ayıran bu anlayış. Bizlere bu anlayışımız nedeniyle sahip çıkan Tomarza’mızın, şehrimizin ve ülkemizin güzel insanlarına teşekkür ediyorum” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezi’nin çok amaçlı salonunda yapılan toplantının ardından kadın ve gençlik merkezindeki kursları ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti.
 

Kurumsal

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