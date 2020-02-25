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Büyükkılıç, Vergi Haftası nedeniyle Günçavdı ile görüştü

Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı ve Vergi Dairesi yöneticileri, Vergi Haftası münasebetiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti.

Büyükkılıç, Vergi Haftası nedeniyle Günçavdı ile görüştü

Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı, Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaretinde Başkan Memduh Büyükkılıç’a Vergi Haftası kokardı taktı. 24 Şubat-1 Mart tarihlerinin Vergi Haftası olduğunu ifade eden Vergi Dairesi Başkanı Günçavdı, hafta nedeniyle yaptıkları ve yapacakları etkinliklerle ilgili bilgi verdi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da verginin önemini vurguladı ve vergilendirilmiş kazancın kutsal olduğunu dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, toplanan verginin yatırım ve hizmet olarak halka geri döndüğünü kaydetti.

Kurumsal

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