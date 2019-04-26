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Büyükkılıç ziyaret ve temaslara devam ediyor

28. Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Ankara’da bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çeşitli ziyaret ve temaslarına devam ediyor.

Büyükkılıç ziyaret ve temaslara devam ediyor

Başkan Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerel Yönetimler Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe’den sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği üyesi belediye başkanları ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ziyaret ettiler. Ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerel Yönetimler Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe ile de bir süre görüşen Başkan Büyükkılıç, Karatepe’ye Kayserililerin selamını iletti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile de görüşerek çeşitli istişarelerde bulundu.
 

İHA

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