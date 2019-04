Büyükkılıç’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ’ı Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Volkan Çolak ve Ülkü Ocakları yönetimi de ziyaret etti. Ziyarette Başkan Büyükkılıç ’a Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye eden Ülkü Ocakları Başkanı Volkan Çolak, “Bizler dava adamlarına Kuran-ı Kerim ve Bayrak hediye ederiz” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç’ı her zaman takdir ettiklerini ifade eden Çolak, Ülkü Ocakları ve ülkücü gençler adına sizleri tebrik ediyor ve her zaman yanınızda olduğumuzu belirtiyoruz” dedi. Başkan Memduh Büyükkılıç da “Ülkücü gençlerimize teşekkür ederek alınlarından öpüyorum. İyi ki varlar” diye konuştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkkılıç’ı İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Lekesiz de ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerini iletti. Eğitim camiası olarak Başkan Büyükkılıç’ın atacağı adımları dikkatle takip ettiklerini ifade eden Lekesiz, “Şehrimizdeki eğitim camiasında özel bir yeriniz var. İnşallah şehrin ve eğitimin gelişmesi ve çocuklarımızın geleceği adına her türlü desteği vereceğinizi biliyoruz. Desteğinizle eğitimin yıldız şehirleri arasına gireceğiz” dedi. Başkan Memduh Büyükkılıç da “Bugüne kadar eğitimin ve eğitimcinin dostu olduğumuzu fazlasıyla gösterdik. Bundan sonra da desteğimizi sürdüreceğiz. Tekli eğitime inşallah beraber geçeceğiz. Üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Hükümetimiz, hayırseverimiz ve belediyelerimizle el ele gönül gönüle olacağız” diye konuştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı Bozok Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Prof Dr. Kuddusi Erkılıç ve yönetim kurulu üyeleri de ziyaret etti. Prof. Dr. Erkılıç, Başkan Büyükkılıç için “Ezeli ve Ebedi Başkan” ifadelerini kullanarak, “Sivil toplum kuruluşlarını destekleyen, kültürel faaliyetlere yardımcı olmaya çalışan, entelektüel kapasitesinden her zaman yararlanmaya çalıştığımız bir Başkanımızsınız. Çok güzel bir Büyükşehir Belediyesi dönemi yaşanacağına yürekten inanıyoruz” dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı Kocasinan Kaymakamı Mustafa Kılıç, Defterdar Aytül Alan, Serbest Bölge Müdürü Reşat Seçen ve bazı kişi, kurum ve kuruluşlar da ziyaret etti.