Büyükkılıç’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı kurum ve kuruluş temsilcilerinin ziyaretleri devam ediyor.Kayseri Ülkü Ocakları da ziyaretlerinde Başkan Büyükkılıç’a Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.

17 Nisan 2019 Çarşamba 12:00