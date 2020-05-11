Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükkılıç’a otobüs şoförleri adına teşekkür

Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Şahin, korona virüs önlemleri kapsamında kendilerine destek olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a otobüs şoförleri adına teşekkür etti.

Büyükkılıç’a otobüs şoförleri adına teşekkür

Hayrullah Şahin, yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle, esnafımız maddi ve manevi olarak büyük mağduriyet yaşamıştır. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen esnaf dostu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç ve ekibine şahsım ve esnafı adına teşekkür ederim. Bu zor günlerimizde esnafımıza vermiş olduğu destek paraları esnafımızın hesaplarına yaptırılmıştır. Esnafımıza bir nebze olsun can suyu olmuştur. Önce sağlık ve toplumda güven ilkesinden hareketle günlük çalışan 275 aracımız bulunmaktadır diyerek bu araçlarımız sabah işe başlamadan önce gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse odamız tarafından anlaşmış olduğumuz ekiplerce günlük periyodik olarak dezenfekte edilmektedir. Ayrıca yolcularımızın kullanması için araç içlerine el dezenfektanı takılarak otobüse binen yolcularımızın da ellerini dezenfekte etmeleri doğrultusunda gerekli hassasiyeti gösterdiklerini dile getirdi.”
 
 
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKayseri Büyükşehir BelediyesiBüyükşehir BelediyesiMemduh BüyükkılıçBÜYÜKKILIÇ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.