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BÜYÜKKILIÇ’A TUZCUOĞLU BASKISI MI?

Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski çalışanlarından Refik Tuzcuoğlu’nun, yeni dönemde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak atanması için, Başkan Büyükkılıç’a değişik makamlardan yoğun baskı yapıldığı öne sürüldü.

BÜYÜKKILIÇ’A TUZCUOĞLU BASKISI MI?
NEDEN BU KADAR ISRARCI OLUNUYOR?
AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra Topbaş cemaatinden de, Tuzcuoğlu’nun Genel Sekreter yapılması için ısrarcı olduğu iddia edilirken, eski Konya Meram Belediye Başkanlığı yapan ancak ikinci kere AK Parti’nin aday göstermediği bu isim için, neden bu kadar ısrarcı olunduğu merak ediliyor.

BÜYÜKKILIÇ BASKILARA DİRENİYOR
Ayrıca AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlıklarında daire başkanlığı görevlerini yapan AK Partili 6 ismin de, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığında, genel sekreter yardımcılıkları ya da daire başkanı olarak görevlendirilmesini istediği öne sürüldü. Başkan Büyükkılıç’ın Refik Tuzcuoğlu isminde olduğu gibi, bu isimlerin de belediyede görevlendirilmesine sıcak bakmadığı ve baskılara karşı direndiği öğrenildi.

 
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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