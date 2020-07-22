Büyükkılıç’ın eli Sahabiye’nin üstünde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nde incelemelerde bulunarak, 622 daire, 55 dükkan ve 850 araçlık otoparkın sonbaharda tamamlanacağını, ikinci etabın da temele hazır hale getirildiğini açıkladı. Başkan Büyükkılıç, proje kapsamında yer alan ve yapımı tamamlanan Recep Mamur Camii ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan çevre düzenleme çalışmalarını da yerinde gördü.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 14:11