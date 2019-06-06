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Büyükkılıç’tan Arefe Ziyaretleri

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Ramazan Bayramı Arefesi’nde Asri Mezarlık ve Çocuk Hastanesi’ne ziyaretlerde bulundu. Başkan Büyükkılıç Orgeneral Hulusi Akar Camisi’nde kıldığı öğle namazının ardından cenaze namazlarına katıldı, mezarlık ziyaretlerine gelenlerin Arefe ve Bayramı’nı tebrik etti. Büyükkılıç, hasta çocuklarla da yakından ilgilendi. 

Büyükkılıç’tan Arefe Ziyaretleri

Yoğun bir Ramazan Ayı programı geçirerek 7’den 70’e bütün kesimle kucaklaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı’nın Arefesi’nde de hemşehrilerini ihmal etmedi. Mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirmek üzere Asri Me gelen vatandaşlarla görüşen Başkan Büyükkılıç “Rabbim bizleri hep birlikte diğer bayramlara eriştirsin diye dua ediyoruz” dedi. 



Mezarlık ziyaretlerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne geçen Başkan Büyükkılıç, burada Çocuk Hematoloji, Çocuk Enfeksiyon Servisi ve Süt Çocuğu Servislerini ziyaret ederek tedavi gören çocuklarla yakından ilgilendi, hediyeler verdi. Karşılarında Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı gören hasta yakınları şaşkınlıklarını ve mutluluklarını gizleyemedi. 
Her girdiği tedavi odasında hasta yakını ve hasta ile bire bir ilgilenen Başkan Büyükkılıç, geçmiş olsun temennisinde bulundu. 
 

İHA

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