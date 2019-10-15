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Büyükkılıç’tan Asker Selamı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye ile Fransa arasında oynanan Avrupa Şampiyonası grup maçını Tarihi Kayseri Kalesi içinde kurulan dev ekranda vatandaşlarla beraber büyük bir coşkuyla izledi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Kalesi’ndeki etkinlikler için “Durmak, yola devam” diyerek futbolcularla birlikte asker selamı verdi.

Büyükkılıç’tan Asker Selamı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye ile Fransa arasında oynanan Avrupa Şampiyonası grup maçını Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve vatandaşlarla birlikte izledi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, maçı tezahüratlar eşliğinde takip etti. Beraberlik sonrasında çok mutlu olan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, maç izleyenlerle beraber asker selamı vererek Mehmetçiklerimize ve Barış Pınarı Harekatı'na desteğini gösterdi. Böyle güzel bir organizasyon için AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hasan Nuri Kuş’a teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri Kalesi’nde gerçekleştirilen etkinlikler için güçlü bir sesle “Durmak yok, yola devam” dedi.

Türkiye ile Fransa arasında oynanan Avrupa Şampiyonası grup maçını Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile izleyen Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de “Kahraman ordumuza Mehmetçiğimize selam olsun” diyerek, Başkan Büyükkılıç ile beraber asker selamı verdi. Kayseri Kalesi’nin içinde dev ekranda izlenen maça yoğun ilgi gösterildi.
 

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