Büyükkılıç’tan Çerkes Sürgünü Açıklaması

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü hakkında bir açıklama yaptı. Büyükkılıç, sürgünün yol açtığı dramatik olaylar ve durumlardan dolayı Çerkeslerin acılarını paylaştıklarını ifade etti. “Acıları acımızdır” diyen Başkan Büyükkılıç, “Bu zulüm unutulacak cinsten değildir” dedi. İşte Başkan Büyükkılıç’ın açıklaması…
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