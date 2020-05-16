Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükkılıç’tan Çerkes Sürgünü Açıklaması

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü hakkında bir açıklama yaptı. Büyükkılıç, sürgünün yol açtığı dramatik olaylar ve durumlardan dolayı Çerkeslerin acılarını paylaştıklarını ifade etti. “Acıları acımızdır” diyen Başkan Büyükkılıç, “Bu zulüm unutulacak cinsten değildir” dedi. İşte Başkan Büyükkılıç’ın açıklaması…

version="

Haber Merkezi

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.