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Büyükkılıç’tan esnaflara sürpriz ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ziya Gökalp Mahallesi’nde esnafları ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Ziya Gökalp ve Turgut Reis Mahallelerindeki KAYMEK kurs merkezlerine de ziyaretlerde bulunarak kursiyerlerle konuştu.

Büyükkılıç’tan esnaflara sürpriz ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ziya Gökalp Mahallesi’nde yaptığı incelemeler sırasında esnafları da ziyaret etti. Taksi durağı ile başlayan ziyaretlerini bölgedeki esnaflarla sürdüren Başkan Büyükkılıç, “Hayırlı işler” temennisinde bulundu.



Başkan Memduh Büyükkılıç, esnafların ardından Ziya Gökalp Mahallesi’ndeki KAYMEK kurs merkezini de ziyaret etti. Burada simit yapan kursiyerler ve eğitmenleriyle sohbet eden Başkan Büyükkılıç, kursiyerlere simit yapımı ile ilgili sorular yöneltti. KAYMEK Ziya Gökalp Kurs Merkezi’ndeki diğer kursları da ziyaret ederek bilgi alan Başkan Büyükkılıç, kurs merkezinde Erciyes Üniversitesi karşısında Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik yapılan Çamaşır Yıkama ve Kurutma Merkezi için dikilen fileleri inceledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ziya Gökalp Mahallesi’nin ardından Turgut Reis Mahallesi’ndeki KAYMEK kurs merkezine geçerek sınıfları ziyaret etti ve kursiyerlerle sohbet etti.



 

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