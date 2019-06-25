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Büyükkılıç’tan koordinasyon toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yatırım ve hizmetlerle ilgili koordinasyon toplantısı yaptı. 3,5 saat süren toplantıda Büyükşehir Belediyesi’nin tüm projeleri ele alındı.

Büyükkılıç’tan koordinasyon toplantısı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın gerçekleştirdiği koordinasyon toplantısına Genel Sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan şirketlerin yönetim kurulu başkanları ve genel müdürleri katıldı.



Hizmet ve yatırımların tek tek ele alındığı toplantının ardından 15 Temmuz Bulvarı’na geçerek çalışmaları takip eden Başkan Memduh Büyükkılıç, koordinasyon toplantısıyla ilgili değerlendirmesinde verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Yapılan işlerin hızlı bir şekilde sonuçlanması için tüm çalışmaları gözden geçirdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Çok verimli bir çalışma yaptık. Millet Bahçesi Projesi’nden kentsel dönüşüme, kavşakların düzenleme çalışmalarından üst geçitlerin yapımına, turizm odaklı projelerimizden, park bahçelerimizin yapacağı hobi bahçelerine ve ilçelere yapılacak yatırımlara kadar her konuyla ilgili en ince detaylara kadar değerlendirmede bulunduk. Her alanda yetkin ve konularına vakıf mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha önce ilçelerimizle koordine toplantısı yapmıştık. Merkezdeki ilçelerle de en yakın zamanda bir araya geleceğiz ve koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
 

İHA

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