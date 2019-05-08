Büyükkılıç’tan Kütüphane Ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayında da tamamen dolu olan Merkez Kütüphane’ye giderek incelemelerde bulundu. Kütüphanenin tüm katlarını gezen Başkan Büyükkılıç, özellikle ders çalışmak için kütüphaneyi tercih eden öğrencilerle sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Merkez Kütüphanesi’nin ardından konservatuvar hizmet binasına geçti. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nda da incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, verilen eğitimle ilgili bilgiler aldı.

