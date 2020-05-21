Büyükkılıç’tan 'Sağlık OSB' teklifi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin sanayisi ve ekonomisi için önemli bir projeyi ilk kez dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile birlikte sağlık turizmini öne çıkararak bu konuda çalışmalar yapan Başkan Büyükkılıç, yeni bir adım atarak Sağlık OSB’yi gündeme taşıdı.

21 Mayıs 2020 Perşembe 12:47