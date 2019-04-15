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Büyükkılıç’tan Terminal Ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın hizmet birimlerine ani ziyaretleri Şehirlerarası Otobüs Terminali ile de sürdü. Başkan Büyükkılıç, terminal esnafı ve yolcularla görüşerek isteklerini dinledi ve tespit ettiği sorunlara anında çözüm getirdi.

Büyükkılıç’tan Terminal Ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Şehirlerarası Otobüs Terminali’ni ziyaret ederek, terminal esnafı ile tek tek görüştü. Esnafın terminalle ilgili görüşlerini soran Başkan Büyükkılıç, ışıklandırma yetersizliğine de talimatlar vererek anında çözüm getirdi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, terminaldeki otobüs işletmecileri ve esnafın yanı sıra yolcularla da sohbet etti. Yolculara ikramlarda da bulunan Başkan Büyükkılıç, Terminal’de verilen hizmetle ilgili düşüncelerini sordu. Başkan Büyükkılıç, asker uğurlayan aileler ve askerlerle de görüşerek hayırlı tezkereler temennisinde bulundu.
 

İHA

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