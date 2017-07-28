Büyükşehir 20 günde 30 bin kişiye spor yaptırdı

Sporu bir yaşam tarzı haline getirmek için her yaş grubuna hitap eden etkinlikleriyle dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., bu ay başlattığı etkinlikle de büyük ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle çocukların spor yapması için imkanları artıran Spor A.Ş., kış ve yaz spor okullarına yeni bir etkinlik daha ekledi. “Spor A.Ş. Bizim Mahallede” adı altında gerçekleştirilen etkinlik kapsamında bugüne kadar İldem, Sümer, Boztepe-Sancaktepe, Talas-Bahçelievler, Ziya Gökalp, Esenyurt, Mimsin, Talas-Mevlana ve Altınoluk mahallelerine gidilerek, mahalleler spor ve oyun alanları ile donatıldı.

Şişme basketbol, tırmanma duvarı, penaltı şov, waterball, engelleri bulunan parkurlar, balon futbolu ve okçuluk alanı gibi aktivitelerle sporu eğlenceyle birleştiren Spor A.Ş. 10 ayrı mahallede 30 bin kişiye ulaştı. ‘Spor A.Ş. Bizim Mahallemizde’ etkinliği önümüzdeki günlerde de farklı mahallelerde devam edecek.

İHA