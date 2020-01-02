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BÜYÜKŞEHİR, 2020 YILINA ÖDÜLLE BAŞLADI

Belediyecilikteki örnek uygulamalarıyla pek çok ödülün sahibi olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılının ilk ödülünü yılın ilk gününde aldı. Türkiye Yazarlar Birliği’nin değerlendirmesiyle Büyükşehir Belediyesi’nin kültür yayını olan “Şehir Kültür Sanat” Dergisi 2019 yılının dergisi olma başarısını gösterdi.

BÜYÜKŞEHİR, 2020 YILINA ÖDÜLLE BAŞLADI

Türkiye Yazarlar Birliği’nin “2019 Yılının Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları” ödülleri açıklandı. Türkiye yazarlarının değerlendirmesinde dergi yayıncılığında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin “Şehir Kültür Sanat” dergisi ödüle layık görüldü.
“Şehir Kültür Sanat” dergisi daha önce de Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi ile Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği’nden ödüller almıştı. Büyükşehir Belediyesi tarafından aylık olarak çıkarılan Şehir Kültür Sanat Dergisi’nin 31’inci sayısı çıktı.


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