BÜYÜKŞEHİR, 2020 YILINA ÖDÜLLE BAŞLADI

Türkiye Yazarlar Birliği’nin “2019 Yılının Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları” ödülleri açıklandı. Türkiye yazarlarının değerlendirmesinde dergi yayıncılığında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin “Şehir Kültür Sanat” dergisi ödüle layık görüldü.

“Şehir Kültür Sanat” dergisi daha önce de Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi ile Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği’nden ödüller almıştı. Büyükşehir Belediyesi tarafından aylık olarak çıkarılan Şehir Kültür Sanat Dergisi’nin 31’inci sayısı çıktı.





