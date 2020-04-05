Büyükşehir, 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmıyor Kayseri Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ve yalnız yaşayan ulu çınarların yanında olmaya devam ediyor. Yalnız yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan yaşlılarımıza Büyükşehir Belediyesi tarafından her gün düzenli olarak ekmek ve yemek servisi yapılıyor.

05 Nisan 2020 Pazar 17:10