Büyükşehir arsa ihalesi yaptı

Büyükşehir Belediyesi, Sivas Bulvarı’nda bulunan 12 arsa için ihaleye çıktı. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan ve Beyazşehir Mahallesi’nde bulunan 7 adet konut+ticaret alanı arsası ve 5 adet konut alanı arsası Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan ihale ile satışa sunuldu.



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan başkanlığında yapılan ihalede bir konut+ticaret alanı arsası ile üç konut alanı arsası alıcı buldu. Satılan dört arsadan toplam 14 milyon 675 bin TL gelir elde edildi.



Değerini bulmayan sekiz arsa ise 6 Eylül Çarşamba günü saat 14.00’te bir kez daha ihale ile satışa sunulacak.