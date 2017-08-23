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Büyükşehir arsa ihalesi yaptı

 Büyükşehir Belediyesi 12 ayrı arsa için ihale yaptı. İhaleyle satılan dört arsadan toplam 14 milyon 675 bin TL gelir elde edildi. 

Büyükşehir arsa ihalesi yaptı

Büyükşehir Belediyesi, Sivas Bulvarı’nda bulunan 12 arsa için ihaleye çıktı. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan ve Beyazşehir Mahallesi’nde bulunan 7 adet konut+ticaret alanı arsası ve 5 adet konut alanı arsası Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan ihale ile satışa sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan başkanlığında yapılan ihalede bir konut+ticaret alanı arsası ile üç konut alanı arsası alıcı buldu. Satılan dört arsadan toplam 14 milyon 675 bin TL gelir elde edildi.

Değerini bulmayan sekiz arsa ise 6 Eylül Çarşamba günü saat 14.00’te bir kez daha ihale ile satışa sunulacak.

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