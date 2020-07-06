Büyükşehir asfalt çalışmalarını sürdürüyor Kayseri’nin her alanda yaşanılabilir olması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yılkı atları ve mandaların dünyada en güzel fotoğraflandığı bölgelerinden olan Erciyes’in eteklerindeki Hörmetçi ve Karpuzsekisi Mahalleri’nde asfaltlama çalışması yaptı.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 17:27