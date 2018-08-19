Büyükşehir bayrama hazır

Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı için bir dizi tedbir aldı. Ulaşım, elektrik, su, zabıta ve çevre hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için gerekli çalışmalar yapıldı. Büyükşehir Belediyesi, bayram tedbirleri kapsamında kurban kesim yerlerinin tamamında veteriner hekim görevlendirdi. Kent merkezinde 41 noktada yer alan kurban kesim yerlerinde veteriner hekim bulunacak. Kurban kesim yerlerinde görevli veteriner hekimler kurbanlıklarla ilgili vatandaşların taleplerine cevap verecek.