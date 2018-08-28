Büyükşehir Belediyesi Meslek Akademisiyle istihdama destek oluyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkan Adaylığı dönemindeki vaatlerinden olan Meslek Akademisi projesini Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleştirdi. Talas Yolu-Erciyes Üniversitesi karşısında yer alan ve büyük ölçüde tamamlanan Büyükşehir Meslek Akademisi ve Mesleki Sınav Merkezi binası modern görünümü ile de dikkat çekiyor.



Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, projenin yakında hizmete açılacağını ve önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini belirtti. Türkiye’de ilk ve tek olan bu projenin insana yatırımın önemli unsurlarından birisi olacağını vurgulayan Başkan Çelik, “Mesleği olmayan binlerce gencimiz var. Lise mezunu olmuş, askerliğini yapmış; ama herhangi bir mesleği yok. Bu yüzden bir işe giremiyor. Bir tarafta da nitelikli eleman arayıp da bulamayan iş alemi var. İşte bu iki kitlenin arasına Meslek Akademisi’ni koyuyoruz. Meslek Akademisi’nde meslek liselerinde olduğu gibi meslek öğreteceğiz. Daha konsantre edilmiş, daha yoğunlaştırılmış, teorinin ve pratiğin bir arada olduğu eğitimler vereceğiz. Büyükşehir Meslek Akademisi ve Mesleki Sınav Merkezi yatırımımızın ikinci bir fonksiyonu daha var. Avrupa Birliği müktesebatı gereği her çalışanın mesleki yeterlilik belgesi olması gerekiyor. Mesleki yeterlilik sınavlarını da akredite olmuş merkezler yapabiliyor. 12 dalda akredite olduk ve çalışmalara başladık. Kısa zamanda bu sayı artacak. Modern binamızın tamamlanmasıyla birlikte Meslek Akademisi ve Sınav Merkezi bir arada olacak” dedi.



Nitelikli elemanlar için modern tesisler

Büyükşehir Meslek Akademisi ve Mesleki Sınav Merkezi binası büyük ölçüde tamamlandı. İç tefrişatı ve çevre düzenlemesi yapılan bina toplam 3 bin 160 metrekare kapalı alana sahip. Tesiste mesleki eğitimin ve mesleki sınavların gerçekleştirileceği tam donanımlı atölyeler, derslikler, dinlenme salonları, laboratuvarlar, depolar, konferans salonları, sınav salonları, kütüphaneler, idari birimler ve kafeterya yer alıyor. Tesiste ayrıca 2 adet 380 metrekare hangar bulunuyor. Bu hangarlarda uygulamalı eğitimler yapılacak.



Meslek dalları belirlendi

Büyükşehir Meslek Akademisi ile sanayi ve inşaat sektöründe ihtiyaç duyulan ara eleman sıkıntısının giderilmesi ve yüksek vasıflı ustalar yetiştirilmesi amaçlanıyor. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu iyi eğitilmiş ve nitelikli elemanların yetiştirilmesi suretiyle hem işsiz gençlerin iyi bir meslek sahibi olması sağlanacak hem de piyasanın ihtiyaç duyduğu mesleklerin eleman açıkları kapatılarak ekonomiye katkıda bulunulacak. Büyükşehir Meslek Akademisi’nde ilk etapta alçıpan ve alçı dekorasyon ustalığı, yapı yalıtımcılığı, ahşap doğramacılığı ve kaplamacılığı, cephe kaplamacılığı, demirci ustalığı, endüstriyel ve klasik inşaat kalıpçılığı, PVC doğrama imalat ve montajcılığı, sıhhi tesisatçılık, doğal gaz tesisatçılığı, elektrik tesisatçılığı, mermercilik, metal doğramacılığı gibi branşlarda nitelikli elemanlar yetiştirilmesi planlanıyor.

KAYMEK MSM çalışmalara başladı



Büyükşehir Meslek Akademisi ile birlikte hizmet verecek olan Mesleki Sınav Merkezi (MSM), KAYMEK bünyesinde çalışmalarına başladı. KAYMEK MSM halen inşaat alanında 9, metal alanında 1 ve makine alanında 2 branş olmak üzere toplam 12 branşta belgelendirme faaliyeti gerçekleştiriyor. Önümüzdeki aydan itibaren bu branşlara ilave olarak enerji, metal ve inşaat sektörlerinde 15 yeni branşta daha mesleki yeterlilik belgesi verilmeye başlanacak. Büyükşehir Belediyesi Meslek Akademisi ve Mesleki Sınav Merkezi sadece Kayseri ve ilçelerine değil çevre illere de hizmet verecek.