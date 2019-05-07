Büyükşehir Belediyesi'nden Ramazan Sokağı Açıklaması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama şu şeklide:

Önceki yıllarda Kurşunlu Otoparkı’nda “Ramazan Sokağı” adı altında gerçekleştirilen Ramazan Etkinliklerinin bu yıl nasıl yapılması gerektiğine ilişkin Ramazan ayı öncesi toplantılar gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda, “geçen yıl bazı geceler şiddetli yağmur ve soğuk havanın Ramazan etkinliklerini olumsuz etkilediği” ve Meteoroloji’nin bu yıl Ramazan günlerinin geçen yıla göre daha soğuk ve daha yağışlı geçeceğine yönelik uyarısı üzerine Ramazan etkinliklerinin kapalı alanda yapılması uygun görülmüştür. Halkımızın Ramazan ayında soğuk ve yağıştan etkilenmemesi için “Ramazan Sokağı” etkinliklerin şehir merkezindeki en büyük kapalı mekan olan Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde, Büyükşehir Belediyemizin iftar programlarının da Büyükşehir Yemekhanesi’nde yapılması kararlaştırılmıştır. Son üç gündür yağan yağmurlar, şiddetli rüzgar ve soğuk hava ne kadar isabetli karar verildiğini göstermiştir.



Alınan karar gereği, Dünya Ticaret Merkezi’ne yazı yazılmış ve Ramazan etkinlikleri düzenlenmesi amacıyla Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nin Ramazan ayı süresince belediyemize ücretsiz tahsisi istenmiştir. Tahsisin alınmasının ardından etkinliklerin kapsamı, içeriği, her akşam katılacak sanatçı ve fikir adamları Kayseri Büyükşehir Belediyemiz tarafından belirlenmiştir. Belirlenen içerik doğrultusunda, Kayseri’de bu organizasyonu yapabilecek firmalardan teklifler alınmıştır. Gold Stant Fuar Organizasyon, Moss Tanıtım Organizasyon, Kapriss Organizasyon ve Sun Fuarcılık’tan alınan teklifler incelendiğinde en uygun teklifi tüm masrafları karşıladıktan sonra belediyemize 40 bin TL vereceğini taahhüt eden Sun Fuarcılık vermiştir. Belediyemizce hazırlanan şartnameye göre Sun Fuarcılık, belediyemizce belirlenen sanatçı ve fikir insanlarının Kayseri’ye ulaşımı, yemek ve konaklaması ile sair tüm giderlerini karşılayacak, yaklaşık 70 bin TL bedelli olan tüm teknik donanımı ile bir sahne kuracak, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nin 30 gün boyunca tüm genel giderlerini karşılayacaktır. Ayrıca Sun Fuarcılık ile Ulaşım A.Ş. arasında yapılan sözleşme ile mahallelerden Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılacak olan ring hatları için Ulaşım A.Ş.’ye 50 bin TL ödeme yapılacaktır.



Görüldüğü üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi, belediyemizin menfaatleri, vatandaşın huzur ve rahatı için her zaman olduğu gibi son derece şeffaf bir süreçten sonra Ramazan’ın manevi atmosferinin herkes tarafından birlik beraberlik içerisinde geçirilmesine yönelik Ramazan Etkinliklerinin gerçekleştirilmesini sağlamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

