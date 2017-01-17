Büyükşehir Belediyesi sporu sevdiriyor Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş., sporu hayatın bir parçası haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Spor A.Ş. tarafından spor tesisleri ve spor okullarının tanıtılması için Kayseri Park AVM'de bir etkinlik düzenlendi.

17 Ocak 2017 Salı 12:53