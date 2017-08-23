Büyükşehir Belediyesi ulaşım projelerine devam ediyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Planlı Gelişim, Estetik Dönüşüm, Fonksiyonel Değişim” vizyonu doğrultusunda ulaşımdan eğitime, altyapıdan yeşil alana, kültürden sosyal projelere kadar Kayseri’ye ve Kayseri’de yaşayanlara yakışacak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.



Yaptıkları ve yapacakları projelerle Kayseri’nin sadece bugününü değil geleceğini de planladıklarını ifade eden Başkan Çelik, bu amaçla Kocasinan Bulvarı’ndaki trafiği kesintisiz hale getirecek projeleri bir bir hayata geçireceklerini kaydetti. Kocasinan Bulvarı ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’na yapılacak olan katlı kavşakların sadece bu caddelerin trafiğini değil şehir merkezinin trafiğini daha da rahatlatacağını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Bu kapsamda Fuzuli Caddesi Kavşağı’na yapacağımız katlı kavşak projesinin temelini attık. Devamındaki Tuna ve 30 Ağustos kavşaklarında da çalışmalara başlıyoruz.



İki kavşağı birlikte çözecek bir proje hazırladık ve ihalesini yaptık. Önümüzdeki günlerde bu projenin de temelini atacağız. Tuna ve 30 Ağustos kavşakları Kayseri’nin en uzun alt geçidiyle geçilecek. Altgeçit uzunluğu toplam 780 metre olacak. Tuna Kavşağı’nda 130 metre, 30 Ağustos Kavşağı’nda ise 140 metre kapalı kesit bulunacak. Altgeçide giren araçlar kesintiye uğramadan bu iki kavşağı ışıksız bir şekilde geçebilecek. Böylece Kocasinan Bulvarı’nı çok daha akıcı hale getirmiş olacağız” dedi.



Şehre yakışır eserleri bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini dile getiren Başkan Çelik, sadece ulaşım alanında değil her alanda yapacakları yatırım ve hizmetlerle Kayseri’yi çok daha konforlu bir kent haline getirmeye devam ettiklerini kaydetti.