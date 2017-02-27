Büyükşehir Belediyesinde çocuklar için tiyatro keyfi sürüyor

Büyükşehir Belediyesi her hafta sonu olduğu gibi, bu hafta da iki oyunu çocuklarla buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında 25 Şubat Cumartesi günü “Çocuk Ülkesi” adlı oyun Şehir Tiyatrosu’nda sahnelendi. Uygur Çocuk Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahneye konulan oyunu Gülen İpek Abalı yazdı, Birol Engeler yönetti.

Tiyatro sever çocuklar 26 Şubat Pazar günü ise “Gökkuşağı’nın Altında” adlı oyunu izlediler. Uygur Çocuk Tiyatrosu oyuncuları tarafından iki seans halinde şehir Tiyatrosu’nda sahnelenen oyunu Nilbanu Engindeniz yazdı ve Suha Uygur yönetti.



İHA